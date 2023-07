« L’histoire à finir de Jimmy Jones et de son camion céleste » Centre culturel canadien Paris, 13 septembre 2023, Paris.

« L’histoire à finir de Jimmy Jones et de son camion céleste » Mercredi 13 septembre, 20h00 Centre culturel canadien Gratuit, sur réservation

Partez sur les routes de l’Amérique du Nord avec le Théâtre de la Pire Espèce ! La compagnie spécialisée dans le théâtre d’objets présente « L’histoire à finir de Jimmy Jones et de son camion céleste ». Plongez dans un univers décalé et absurde porteur d’une étonnante poésie. Réservez votre place.

Tous publics à partir de 12 ans

Sur les routes d’une Amérique imaginaire des années 1950, Jimmy Jones Jr. nous raconte les histoires et déboires de son père, homme peu ordinaire. On y retrouve avec nostalgie les « diners », les « car-wash » et les cinés-parcs, mais aussi des champs qui s’étendent à perte de vue.

Dans l’ombre de son père, Jimmy tente maladroitement de s’affranchir de ce modèle masculin étouffant. Une réflexion sur les archétypes et la figure masculine issue d’une époque pas si lointaine.

La Pire Espèce emprunte ses techniques à différentes disciplines telles que la marionnette, le théâtre d’objets, le clown, le cabaret et le théâtre de rue. Elle s’applique à développer, en explorant le processus de création, un art vivant, novateur et accessible. Contournant l’illusion théâtrale, la compagnie souhaite établir un rapport direct avec le public, au profit d’une complicité avec le spectateur.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@canada-culture.org »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 44 43 21 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/lhistoire-a-finir-de-jimmy-jones-et-de-son-camion-celeste/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T20:00:00+02:00 – 2023-09-13T21:30:00+02:00

2023-09-13T20:00:00+02:00 – 2023-09-13T21:30:00+02:00

théâtre objet

Mathieu Doyon