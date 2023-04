« Wetland Project » : visites guidées au Centre culturel canadien Centre culturel canadien Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Wetland Project » : visites guidées au Centre culturel canadien Centre culturel canadien, 22 avril 2023, Paris. « Wetland Project » : visites guidées au Centre culturel canadien 22 avril – 20 mai Centre culturel canadien Gratuit – Visites guidées sur réservation Wetland Project est une exposition immersive, sonore et chromatique, qui plonge les visiteurs au cœur du Marais de ṮEḴTEḴSEN sur l’Île Saturna, en Colombie-Britannique : un tout petit endroit de la Terre où cohabitent oiseaux, grenouilles et insectes.

Pendant dix ans, les artistes Brady Marks et Mark Timmings, ainsi que le musicologue Stephen Morris, ont exploré ce paysage, pour donner naissance à un projet sensoriel unique sur la biodiversité des zones humides : une richesse aujourd’hui menacée par les dérèglements climatiques.

En sensibilisant le public à une écoute attentive de l’environnement, Wetland Project nous invite à repenser notre relation au monde et à ce qui nous entoure ! Réservez votre visite pour découvrir cette nouvelle exposition en compagnie de nos équipes : Jeudi 4 mai : visites commentées à 18h et 19h.

Samedi 20 mai : visites commentées à 14h, 15h30 et 17h. Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

2023-04-22T12:00:00+02:00 – 2023-04-22T20:00:00+02:00

2023-05-20T12:00:00+02:00 – 2023-05-20T19:00:00+02:00 Exposition Visite guidée Wetland Project – Vue de l’installation multimédia – VIVO Media Arts Centre, Vancouver, 21 avril – 18 mai 2018 – Crédits Photos : Ash Tanasiychuk, VANDOCUMENT

Lieu Centre culturel canadien Adresse 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

