Malika Tirolien, à la croisée du jazz, du funk et du hip hop Vendredi 14 avril, 20h00 Centre culturel canadien Gratuit, sur réservation

Le 14 avril à 20h, le Centre culturel canadien a le plaisir de présenter l’artiste canadienne d’origine guadeloupéenne Malika Tirolien. À la croisée du jazz, du funk et du hip hop, venez découvrir cette artiste à la voix volante !

Remarquable chanteuse, musicienne, compositrice et productrice, Malika Tirolien a collaboré avec Snarky Puppy, un groupe américain lauréat de nombreux prix Grammy. Sa prestation électrisante de « I’m not the one » avec plus de 2 millions de vues sur YouTube, a été un véritable succès !

Son album HIGHER est le deuxième volet d’une tétralogie représentant les quatre éléments. Entamée en 2014 avec l’album Sur La Voie Ensoleillée, l’artiste a choisi de représenter la TERRE (les racines et l’ancrage). Avec HIGHER, sorti en 2021, elle choisit de symboliser l’AIR (l’élévation et le vent de changement).

L’album brille des styles afro-futuriste, enregistré en coréalisation avec son collègue Michael League de Bokanté, avec qui elle a tourné dans plus que 20 pays. Higher présente un nouveau genre appelé « high soul », mêlant R&B, soul, hip hop et jazz.

Malika Tirolien partage dans ses chansons les pensées et points de vue d’une femme noire fictive qui relate son voyage spirituel et psychédélique entre colère et pardon dans un tourbillon d’émotions.

Un concert qui ne sonne comme rien d’autre !

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:00:00+02:00 – 2023-04-14T21:30:00+02:00

jazz canada

Credit Yannis Davy