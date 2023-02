Exposer sans limites ? Expériences de proximité et enjeux de frontières Centre culturel canadien, 14 mars 2023, Paris.

Mardi 14 mars à 19 h, rendez-vous au Centre culturel canadien pour une rencontre animée par le critique d’art Christophe Domino, autour des questions et enjeux que soulève la diffusion internationale des artistes et de leur art.

Que ce soit par la communication ou l’action dans l’espace sans limite du monde virtuel ou dans celui physique et matériel fondé sur un contact réel et une expérience sensible, comment réduire l’impact de l’art sur l’environnement ?

Conçue par The Synthetic Collective et présentée au Centre culturel canadien, l’exposition “Le synthétique au cœur de l’humain” expérimente de nouveaux protocoles pour tenter de réduire la dépendance aux énergies fossiles dans les institutions culturelles.

L’exportation de l’exposition hors des frontières canadiennes a imposé une adaptation du projet initial et soulève des questions importantes sur la mobilité des œuvres et des artistes dans le contexte environnemental actuel et futur.

En résonnance avec cette exposition d’autres cas précis tels que l’exposition Couper les fluides à la Maison des arts de Malakoff, les projets The Crown Letter et Image envoyée qui ont vu le jour en pleine pandémie de COVID, et les manifestations internationales orchestrées par l’Institut français seront abordés.

Modération par Christophe Domino, critique d’art et commissaire d’exposition.

Intervenants :

• Catherine Bédard, commissaire des expositions et directrice adjointe du Centre culturel canadien

• Anne-Sophie Braud, directrice adjointe, Direction des Mobilités et Manifestations internationales de l’Institut français

• Aude Cartier, directrice de la Maison des arts de Malakoff, commissaire de l’exposition Couper les fluides

• Marguerite Courtel, membre co-fondatrice du collectif Les Augures

• Kelly Jazvac, artiste et membre du Synthetic Collective

• Catherine Radosa, artiste et membre du collectif The Crown Letter

Le public pourra visiter l’exposition à la suite de la table ronde et jusqu’à 21h30.

