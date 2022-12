« Déconstruire les clichés par la bande dessinée » – Rencontre avec Julie Delporte & Éloïse Marseille Centre culturel canadien, 30 janvier 2023, Paris.

« Déconstruire les clichés par la bande dessinée » – Rencontre avec Julie Delporte & Éloïse Marseille Lundi 30 janvier 2023, 20h00 Centre culturel canadien

Gratuit sur inscription

Rencontrez Julie Delporte et Éloïse Marseille, deux autrices en bande dessinée incontournables de la scène montréalaise publiées par les éditions québécoises Pow Pow. handicap moteur mi

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« link »: « https://editionspowpow.com/boutique/corps-vivante/ »}, {« link »: « https://editionspowpow.com/auteurs/julie-delporte/ »}, {« link »: « https://editionspowpow.com/boutique/journal/ »}, {« link »: « https://editionspowpow.com/boutique/moi-aussi-je-voulais-lemporter/ »}, {« link »: « https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/livres/je-suis-un-raton-laveur/ »}, {« link »: « https://www.leslibraires.ca/livres/decroissance-sexuelle-julie-delporte-9782924652343.html »}, {« link »: « https://editionspowpow.com/auteurs/eloise-marseille/ »}, {« link »: « https://editionspowpow.com/boutique/confessions-dune-femme-normale/ »}, {« link »: « https://editionspowpow.com/ »}]

Venez entendre ces femmes dont les œuvres intimistes se font échos parlant toutes deux de sexualité, de consentement, de féminisme et de genre. Deux témoignages forts et sensibles, sans tabous, qui déconstruisent les clichés et conduisent vers la guérison, la découverte de soi et l’épanouissement.

Dans le roman graphique Corps vivante (éditions Pow Pow, 2022) Julie Delporte retrace l’histoire de sa sexualité. Une histoire marquée par la violence banalisée des agressions, et celle des clichés et des injonctions liées à une culture de la performance et de l’hétéronormativité.

Autrice et artiste multidisciplinaire, Julie Delporte a publié plusieurs ouvrages aux Éditions Pow Pow, dont Journal et Moi aussi je voulais l’emporter. Elle a également fait paraître un album jeunesse, Je suis un raton laveur (La courte échelle) et un livre de poèmes illustrés avec des gravures à l’eau-forte, Décroissance sexuelle (L’Oie de Cravan). Corps vivante est son plus récent livre.

Éloïse Marseille remonte le fil de ses tribulations dans le but de terrasser la honte qui lui colle au corps depuis l’enfance dès qu’il est question de sexe. D’une remarquable franchise et plein d’humour, Confessions d’une femme normale, premier livre de cette jeune autrice publiée aux éditions Pow Pow, est un plaidoyer pour une sexualité décomplexée.

La rencontre sera animée par Anne Clerc, déléguée générale de la Charte des Auteurs et Illustrateurs jeunesse, et sera suivie d’une séance de dédicaces.

En partenariat avec les éditions Pow Pow.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T20:00:00+01:00

2023-01-30T21:30:00+01:00

Crédits : Prune Paycha