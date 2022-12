La Bronze et Les Hay Babies en concert ! Centre culturel canadien, 13 janvier 2023, Paris.

La Bronze et Les Hay Babies en concert ! Vendredi 13 janvier 2023, 20h00 Centre culturel canadien

Gratuit sur inscription

Le vendredi 13 janvier à 20h, venez découvrir le charisme magnétique et la pop électro de La Bronze, suivi par un concert du groupe Les Hay Babies : un trio d’Acadiennes aux personnalités vibrantes.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France

La Bronze

L’auteure-compositrice-interprète Nadia Essadiqi, alias La Bronze, fait vibrer le public par son charisme magnétique et sa pop électro aux accents rock. Sa musique est un hymne à l’amour et à la liberté où planent douceur et fougue.

Artiste multidisciplinaire – comédienne, auteure, chanteuse et percussionniste – La Bronze cumule les passages remarqués, et notamment en France à l’émission culte Le Petit Journal de Canal +.

Grisante, charismatique et plus touchante que jamais, La Bronze présentera au Centre culturel canadien le spectacle de son nouvel album Vis-moi, sorti en mars 2022 (Audiogram). Accompagnée par ses extraordinaires musicien.ne.s, plongez dans son univers précieux, rare et électro-pop, à la fois cathartique, festif et introspectif. Une expérience hors de l’espace et du temps, que chaque personne mérite de vivre !

Les Hay Babies

Les Hay Babies, ce sont Vivianne, Julie et Katrine, trois jeunes Acadiennes authentiques et comiques ! Leurs influences musicales s’opposent, se mêlent mais surtout se complètent. Il y a du folk, de la comédie, du rock, de la mode et même des pizzas rolls ! Un groupe musical avec trois voix harmonieuses, un rythme contagieux et des paroles qui vous restent dans la tête.

Depuis leurs EP bilingue Folio, parue 2012, Les Hay Babies enchaînent les tournées, ce qui les inspire pour écrire les titres qu’on retrouve deux ans plus tard sur Mon Homesick Heart (2014, Simone Records), un album indie-folk-country qui vient du cœur ! Elles accumulent les récompenses et les nominations avant de lancer leur 2e disque La 4e dimension (version longue) avec un son plus rock, inspirée des années 70 et 80.

Avec Boîte aux lettres, leur 3e album qu’elles présenteront au Centre culturel canadien, elles retournent à la simplicité. Sur scène, accompagnées de musiciens talentueux, elles offriront un spectacle joyeux et sincère.

En partenariat avec Musicaction



Les Hay Babies, crédit Étienne Barry / La Brozne