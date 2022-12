Julien Sagot en concert Centre culturel canadien, 12 janvier 2023, Paris.

Julien Sagot en concert Jeudi 12 janvier 2023, 20h00 Centre culturel canadien

Gratuit sur inscription

Rendez-vous le 12 janvier pour découvrir Julien Sagot, auteur-compositeur-interprète à la plume acérée ! handicap moteur mi

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France

Entrer dans l’univers musical de Julien Sagot, c’est pénétrer au cœur d’une atmosphère éthérée tantôt lascive, tantôt bouleversante. Au Centre culturel canadien, l’auteur-compositeur-interprète offrira un spectacle marqué par une musique électroacoustique, une forte influence rock et de multiples expérimentations sonores. On vous invite le 12 janvier à découvrir cet artiste à la plume acérée !

S’il s’est d’abord fait connaître comme percussionniste au sein du groupe Karkwa, l’artiste québécois Julien Sagot s’est lancé depuis 2012 dans une carrière solo. Multi-instrumentiste autodidacte, il a approfondi au fil des ans, l’art de la composition et perfectionne son jeu de guitare et de piano.

En 2012, il sort un premier album solo Piano Mal chez Simone Records enregistré au mythique studio La Frette en banlieue parisienne. Suivront deux autres albums, Valse 333 en 2014 et Bleu Jane en 2017.

Sur son quatrième album éponyme sorti en mars 2021, l’artiste approfondit sa signature sonore en présentant une œuvre teintée de sensualité et une plume sans tabou !

Il crée un monde dans lequel le public est invité à plonger sans retenue. Par sa voix profonde et sa musique à la fois mélodieuse et rythmique, Sagot promet une immersion totale au sein de son tout dernier opus vivant et enivrant.

En partenariat avec Musicaction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T20:00:00+01:00

2023-01-12T21:30:00+01:00

Credit: Philippe Richelet