Gratuit sur inscription

Le Centre culturel canadien présente « Je m’appelle humain » de la réalisatrice Kim O’Bomsawin. Assistez à cette projection d’un portrait sensible de la grande poétesse innue Joséphine Bacon ! handicap moteur mi Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France « Sauvage, ça veut dire être libre entièrement », dit Joséphine Bacon. Lorsque les anciens nous quittent, un lien avec le passé disparaît. La poétesse innue incarne cette génération témoin d’une époque bientôt révolue. Avec charisme et sensibilité, elle mène un combat contre l’oubli et la disparition de la langue innu-aimun, d’une culture et de ses traditions. Sur les traces de Papakassik, le maître du caribou, Je m’appelle humain propose une incursion dans l’Histoire d’un Peuple multimillénaires aux côtés d’une femme libre. La poésie de Joséphine Bacon est un hommage au territoire, aux ancêtres et à la langue innu-aimun. Elle porte en elle Nutshimit, Terre des ancêtres. Nomade de la toundra, elle nous fait parcourir, à la lumière du poème, des territoires inconnus. Je m’appelle humain, Kim O’Bomsawin

Canada – 2020 – documentaire – 78 min La séance sera présentée par Barbara Filion, membre de la Nation Innu de Mashteuiatsh. Elle est chargée de programme pour la Culture à la Commission canadienne pour l’UNESCO et a précédemment occupé le poste de directrice du programme de réconciliation à l’Association des musées canadiens. Cette projection s’inscrit dans la série d’activités programmées par le Centre culturel canadien dans le cadre du lancement de la Décennie internationale des langues autochtones par l’UNESCO. En partenariat avec la Commission Canadienne pour l’Unesco (CCUNESCO).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T20:00:00+01:00

2022-12-15T21:30:00+01:00 Je m’appelle humain, Kim O’Bomsawin

