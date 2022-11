Art Napoleon et Morgan Toney – Décennie internationale des langues autochtones de l’UNESCO Centre culturel canadien Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Centre culturel canadien accueille, en partenariat avec la Commission canadienne pour l'UNESCO et le Conseil des arts du Canada, des artistes autochtones canadiens pour souligner le lancement de la Décennie internationale des langues autochtones de l'UNESCO. Art Napoleon

Art Napoleon est un ancien chef de la Première Nation Saulteau, de Victoria, en Colombie-Britannique. Il a utilisé ses émissions de télévision, dont Moosemeat & Marmalade du réseau de télévision autochtone du Canada (APTN), sa musique et ses livres pour éduquer et sensibiliser aux aliments, aux langues et aux cultures autochtones.

Art Napoleon est l’un des rares auteurs de chansons country à raconter des histoires du point de vue autochtone. Il écrit sur le territoire, la décolonisation, la vie dans les pensionnats et les observations quotidiennes de la vie entre deux mondes. Morgan Toney

Le violoneux et chanteur mi’kmaq Morgan Toney lie le violon de l’île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, avec les chansons traditionnelles des Mi’kmaq. Son premier album First Flight célèbre la langue et le patrimoine à travers des chansons traditionnelles comme Ko’jua et Mi’kmaq Honor Song aux côtés de chansons plus contemporaines. Ce concert s’inscrit dans la série d’activités programmées par le Centre culturel canadien dans le cadre du lancement de la Décennie internationale des langues autochtones par l’UNESCO. Organisé en partenariat avec la Commission canadienne pour l’UNESCO et le Conseil des arts du Canada.

