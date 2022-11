L’expérience de l’Autre – Programme de cinéma d’animation Centre culturel canadien, 6 décembre 2022, Paris.

L’expérience de l’Autre – Programme de cinéma d’animation Mardi 6 décembre, 20h00 Centre culturel canadien

Gratuit – sur inscription

Ce programme présenté au Centre culturel canadien par Marcel Jean, délégué artistique du Festival international du film d’animation d’Annecy, aborde l’Autre sous ses multiples facettes . handicap moteur mi

Le colonialisme, l’immigration et le post-colonialisme sont au cœur de ces œuvres. Entre les expériences d’assimilation menées au temps de Charles Darwin (Le journal de Darwin) et les souvenirs de la fille d’un immigrant japonais au Canada (In the Shadow of the Pines), ce programme propose différentes visions d’un monde où diverses cultures sont mises en présence.

Présenté en fin de programme, Le Temple s’inspire d’un texte d’H.P. Lovecraft. Le cinéaste canadien Alain Fournier pose la question de la représentation de l’Autre alors qu’il raconte les étranges incidents survenus dans un sous-marin allemand, pendant la Deuxième Guerre mondiale.

La séance est présentée par Marcel Jean, délégué artistique du Festival international du cinéma d’animation d’Annecy et directeur général de la Cinémathèque québécoise. Critique, enseignant et producteur, il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages portant sur le cinéma québécois ainsi que sur le cinéma d’animation.

En partenariat avec le Festival international du film d’animation d’Annecy et en collaboration avec la Cinémathèque québécoise.

Programme : (durée 61 minutes)

La saison des hibiscus d’Éléonore Goldberg

2020 / Canada / 10mn

Zaïre, janvier 1993. La famille de Rachel, jeune française de 8 ans, vit à Kinshasa dans une maison donnant sur le fleuve Congo. Lorsque les militaires pillent la ville, la famille de Rachel échappe à leur violence en se réfugiant à l’ambassade de France. Dans la découverte des corps, de la vie et de la mort, de la sensualité et de la fragilité, Rachel se rappelle.

Le journal de Darwin de Georges Schwizgebel

2021 / Suisse / 9mn21

Le retour dans leur pays de trois autochtones anglicisés ou les prémices d’une rencontre avec le monde moderne qui va les détruire.

We Have One Heart de Katarzyna Warzecha

2020 / Pologne / 12 mn

À la mort de sa mère, Adam retrouve la correspondance de ses parents. Une histoire d’amour imbriquée dans le XXe siècle ; un monde divisé où la guerre Iran-Iraq marquait le début de conflits tragiques au Moyen-Orient. Mélangeant animation et ‹ found footage ›, le film nous plonge dans une odyssée pleine de rebondissements.

Y’a bon de Marc Faye

France / 2021/4mn23

Le 23 février 2005, la radio annonce un projet de loi sur les bienfaits de la colonisation française. Cette annonce vient troubler le quotidien de Louise et de sa famille. Sa maison se révèle être habitée par d’étranges présences.

In the Shadow of the Pines d’Anne Koizumi

Canada / 2020 / 8mn

S’appuyant sur ses souvenirs d’enfance, la cinéaste canadienne Anne Koizumi nous parle de ses sentiments relatifs à son père, immigrant japonais exerçant le métier de concierge à l’école primaire fréquentée par sa fille.

Le Temple d’Alain Fournier

Canada / 2020 / 17 mn26

L’équipage d’un u-boat allemand en mission dans l’Atlantique-Nord est témoin de phénomènes étranges à son bord. Après une explosion inexplicable dans la salle des machines, le sous-marin sombre lentement vers les profondeurs abyssales, tandis que la folie décime les sous-mariniers.



