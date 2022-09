Le Paris Podcast Festival au Centre culturel canadien Centre culturel canadien, 6 octobre 2022, Paris.

Pour lancer l’édition 2022 du Paris Podcast Festival, le Centre culturel canadien vous invite à une soirée d’écoute de balados francophones réalisés au Canada ! handicap moteur mi

Venez découvrir le meilleur des productions de partout au pays le jeudi 6 octobre à 20 h !

La sélection a été soigneusement choisie et sera présentée à distance par Julien Morissette, co-fondateur et producteur de Transistor média, une boîte de production canadienne spécialisée en baladodiffusion. L’événement se veut un avant-goût au festival qui cette année met le Canada à l’honneur. Le Paris Podcast Festival se déroulera du 20 au 23 octobre 2022 à la Gaîté lyrique.

Programmation :

Okinum, un projet de l’artiste anishnabe Émilie Monnet

Rêve encore : Daniel Bélanger, une série documentaire de La Fabrique culturelle de Télé-Québec et disponible sur Radio-Canada Ohdio

Onze, une autofiction du comédien et auteur d’origine iranienne, Mani Soleymanlou

L’heure de radio McGarrigle, une série documentaire signée Julien Morissette et François Larivière, produite par La Fabrique culturelle de Télé-Québec

Quelqu’une d’immortelle, une oeuvre de l’autrice et comédienne Camille Paré-Poirier, accompagnée par sa grand-mère, Pauline

Les amours extraordinaires, une fiction sur les relations non-monogames et hors normes en cinq épisodes de Karina Pawlikowski, disponible sur Radio-Canada Ohdio

Le ruban de la cassette, un projet de l’auteur-compositrice-interprète fransaskoise, Anique Granger

Synthèses, une série true crime en 3 saisons, disponible sur QUB radio

Julien Morissette

Julien Morissette est un réalisateur, concepteur sonore et musicien. Depuis 2016, il a une pratique en arts numériques axée sur la création radiophonique et la mise en récit. L’artiste a créé et conçu des installations audio présentées dans divers centres d’artistes en plus de faire des conceptions sonores et radiophoniques pour la scène.

Transistor Média

Transistor Média a été lancé en 2017 par Steven Boivin et Julien Morissette. L’organisme de Gatineau, au Québec, crée, produit et diffuse des balados à l’échelle nationale et internationale, en documentaire comme en fiction. Chaque année, Transistor Media présente le Festival de la radio numérique et le Kino-radio, des événements rassembleurs qui ont comme objectif de promouvoir la baladodiffusion et contribuer à l’appréciation des arts par le public.

Paris Podcast Festival

Fondé en 2018, le Paris Podcast Festival est organisé par l’association les Écouteurs, hébergé et co-produit par La Gaîté Lyrique. Porté par Thibaut de Saint Maurice (directeur) et Nina Cohen (directrice adjointe), il est le premier festival entièrement dédié à tous les genres de podcast natif, et a pour vocation de rassembler chaque année, pendant 4 jours, tou.te.s les passionné.e.s du podcast, et les curieux.ses en soif de découvertes et de nouvelles rencontres, en croisant tous les genres et les formats.

En partenariat avec Paris Podcast Festival



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T20:00:00+02:00

2022-10-06T21:30:00+02:00

Paris Podcast Festival x Centre culturel canadien