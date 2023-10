concert de dom duff Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, Saint-Herblain (44), 21 octobre 2023, .

Nous accueillons dès le 21 octobre une nouvelle exposition « Emmanuel Lepage et les phares du bout du monde », des illustrations magnifiques de ce dessinateur incroyable. Et dans le cadre de notre vernissage, nous aurons le plaisir de recevoir Dom Duff, chanteur et compositeur en langue bretonne.

19h30 : VERNISSAGE de l’exposition « Emmanuel Lepage et les phares du bout du monde »

20h30 : CONCERT de Dom Duff.Après avoir joué au sein du groupe Diwall, Dom Duff entame en 2000 une carrière solo et se tourne vers une musique plus rock et folk. Ce “songwriter” fait vivre la langue bretonne à sa manière, loin des conventions, avec des textes poétiques et militants.Le guitariste s’est imposé comme un auteur compositeur incontournable de la scène musicale bretonne contemporaine.

Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, Saint-Herblain (44) 12, Avenue de l’Angevinière

2023-10-21T19:30:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00

