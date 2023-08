Initiation au Gouren et au football Gaélique Centre culturel breton – Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain, 16 septembre 2023, Saint-Herblain.

Initiation au Gouren et au football Gaélique Samedi 16 septembre, 14h00 Centre culturel breton – Yezhoù ha Sevenadur Entrée libre et gratuite

Le Gouren ou lutte bretonne est arrivée en Armorique lors des vagues successives d’immigration des bretons originaires d’Albion et principalement des territoires aujourd’hui nommés Pays de Galles et Cornouailles.

Jusqu’à la fin du Moyen Âge, elle fut réservée à l’élite martiale puis cette lutte traditionnelle s’est peu à peu démocratisée, animant les fêtes de village.

Le gouren fait partie de la grande famille des luttes celtiques telles que le Back Hold (Écosse), la lutte canarienne (Canaries) ou encore le Hundstoaranggeln (Autriche). Les protagonistes portent une chemise épaisse (Roched) et des pantalons (bragoù). Le but recherché est le LAMM, c’est-à-dire mettre les deux épaules de l’adversaire en même temps au sol.

Les tournois Mod Kozh (à l’ancienne mode) de l’été, se déroulent traditionnellement sur de la sciure de bois et le vainqueur remporte le Maout, un mouton.

Le Skol Gouren Bro Naoned proposera en alternance, toutes les 30 minutes, des initiations pour les enfants et les adultes ainsi que des démonstrations en attendant de constituer un groupe.

Centre culturel breton – Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’angevinière 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0782701514 »}, {« type »: « email », « value »: « yezhou@yhs.bzh »}] Equipement ressource en Loire-Atlantique, le Centre culturel breton regroupe un certain nombre d’associations œuvrant pour la sauvegarde et la transmission de la langue et la culture bretonne. Situé au pied du Sillon de Bretagne, vous y trouverez entre autres : le KDSK – une médiathèque spécialisée dans les ressources culturelles celtiques, deux radios dont Radio Naoned exclusivement en langue bretonne, une crèche bilingue, une école et un collège immersifs en langue bretonne, des formations intensives et professionnelles ainsi que des cours du soir en breton. Autant d’activités qui lient le patrimoine (immatériel) et l’éducation. Tramway ligne 3, Bus 50 et 54. Arrêts « Sillon de Bretagne » et « Angevinière »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

GourenBroNaoned