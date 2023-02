Conférence bilingue de Julien Cornic et de Christian Morvan sur “L’histoire des vinyles en Bretagne” Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Conférence bilingue de Julien Cornic et de Christian Morvan sur “L’histoire des vinyles en Bretagne” Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, 7 mars 2023, Saint-Herblain. Conférence bilingue de Julien Cornic et de Christian Morvan sur “L’histoire des vinyles en Bretagne” Mardi 7 mars, 18h30 Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur

gratuit et ouvert à tous

Vernissage de l’exposition sur “L’histoire des vinyles en Bretagne” avec Dastum Bro-Dreger. Conférence bilingue. Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 12 avenue de l’angevinière Saint herblain Sillon de Bretagne Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{“link”: “https://www.acb44.bzh/”}] Gouloù Zo, les Mardis de l’Angevinère, spécial Mois du Breton Vernissage de l’exposition sur “L’histoire des vinyles en Bretagne” avec Dastum Bro-Dreger. Conférence bilingue de Julien Cornic et Christian Morvan.

Co-organisé avec L’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique

Exposition du 7 mars au 28 avril 2023

10h – 17h du lundi au vendredi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T18:30:00+01:00

2023-03-07T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Herblain Autres Lieu Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Adresse 12 avenue de l'angevinière Saint herblain Sillon de Bretagne Ville Saint-Herblain Age maximum 99 lieuville Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Conférence bilingue de Julien Cornic et de Christian Morvan sur “L’histoire des vinyles en Bretagne” Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 2023-03-07 was last modified: by Conférence bilingue de Julien Cornic et de Christian Morvan sur “L’histoire des vinyles en Bretagne” Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur 7 mars 2023 Centre culturel breton Yezhoù ha Sevenadur Saint-Herblain Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique