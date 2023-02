TROUZ ‘ZO Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, 3 mars 2023, Saint-Herblain.

TROUZ ‘ZO Vendredi 3 mars, 18h30 Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur

entrée libre, ouvert à tous

Une soirée “scène ouverte” pour danser et sonner (ouvert à tous, débutants ou non) handicap moteur mi

Trouz ‘zo est un nouveau rendez-vous mensuel pour tous les amoureux de la culture bretonne, sous le signe de la musique, de la danse, de la langue et de la convivialité. Danseurs et danseuses, musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses, brittophones, confirmés comme débutants, sont les bienvenus pour danser, chanter, sonner et discuter autour d’un verre. L’occasion de faire danser pour la première fois pour les musiciens en herbe, d’apprendre l’an dro et la gavotte pour ceux qui ne les connaissent pas, de pratiquer la langue hors d’une salle de classe pour les apprenants.



