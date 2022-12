Vrai/Faux (rayez la mention inutile) Centre Culturel, 17 mars 2023, Bousbecque.

Vrai/Faux (rayez la mention inutile) Vendredi 17 mars 2023, 19h30 Centre Culturel

gratuit

Proposé par la rose des vents

Centre Culturel 42 rue de Wervicq Bousbecque 59166 Nord Hauts-de-France

Comment ça se fait qu’on regarde tous dans la même direction ? Comment ça se fait qu’on arrive à voir quelque chose qui n’existe pas ? Peut-on vivre au sein d’une société, appartenir à un groupe et ne pas tous penser de la même façon ?

Vrai/Faux (rayez la mention inutile) est un spectacle de magie mentale interactive et théâtrale. Les illusions d’optiques intriguent et amusent tout en ramenant l’illusion sur le terrain de la rationalité. Mais les expériences psychologiques et les effets magiques deviennent troublants : la magicienne Lauren Legras devine des mots choisis secrètement, révèle des souvenirs et des pensées personnelles du public, prévoit à l’avance les choix d’un spectateur. Pouvoir paranormal ? Manipulation psychologique ? Ou trucage de prestidigitation ?

Une discussion s’engage alors avec le public et permet d’ouvrir le débat sur des questions philosophiques, sociales et politiques.

Compagnie : Le Phalène

Effets magiques : Thierry Collet

Conception : Michel Cerda et Thierry Collet

Interprétation : Lauren Legras

Durée : 1 h

À partir de : 12 ans



