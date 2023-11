Toyo ! Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 28 février 2024, Toulouse.

Toyo ! Mercredi 28 février 2024, 16h00 Centre culturel Bonnefoy Tarif D : 3 €

Toyo c’est un tuyau de chantier tout creux… quelle aubaine ! Coline la clarinettiste le fait chanter et toutes sortes de sons semblent sortir de lui. Gillou le contorsionniste apprivoise Toyo et comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe… Toyo devient pour lui une carapace, un costume, une tour d’équilibriste ! Puis Gillou tombe sous le charme de la clarinette, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent dans une danse mélancolique… Vraiment, ils s’aiment tous les deux !

Cirque : Gilles Charles-Messance

Musique : Coline Ellouz

Durée : 30 min.

Séance scolaire 10h

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60 [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-bonnefoy »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T16:00:00+01:00 – 2024-02-28T16:30:00+01:00

2024-02-28T16:00:00+01:00 – 2024-02-28T16:30:00+01:00