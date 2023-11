Ulysse et Pénélope, récit d’un retour impossible. Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Ulysse et Pénélope, récit d’un retour impossible. Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 16 février 2024, Toulouse. Ulysse et Pénélope, récit d’un retour impossible. Vendredi 16 février 2024, 18h00 Centre culturel Bonnefoy Gratuit sur réservation La compagnie Voraces propose une réécriture de l’Odyssée, une lecture accompagnée d’une composition musicale jouée en direct. C’est une plongée au-delà du récit, au cœur de l’intime de ces héros. Un classique de la mythologie totalement métamorphosé qui laisse toute sa place à l’imaginaire.

Adaptation : Céline Cohen

Avec : Céline Cohen, Régis Goudot

