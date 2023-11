Dedans nous les chiens Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 8 février 2024, Toulouse.

Dedans nous les chiens Jeudi 8 février 2024, 20h00 Centre culturel Bonnefoy Tarif B: 3 € à 12 €

Avril 2014, une jeune femme part en Syrie. Sa famille la cherche et entame avec elle une relation épis tolaire heurtée, fragmentée. Dans l’espace chaotique de leur appartement, sa mère, son père et sa sœur réagissent à

leur manière à son absence. Que reste-t-il à ceux qui attendent ? À ceux qui ne se comprennent plus ? La parole, la dernière peut-être, et leur amour.

Leur amour malgré tout.

Mise en scène et interprétation Margot Djenna Merlet.

Interprétation Héléna Tahar Chaouch, Laurent Deville.

Durée 1h

Accessible dès 15 ans / Séance scolaire 14h30

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T21:00:00+01:00

