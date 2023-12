Les comédies d’après Molière Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les comédies d'après Molière
Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 31 janvier 2024 19:30, Toulouse

Tarif B : de 0 à 12€

Alors que la troupe de Molière est en tournée, trois de ses jeunes interprètes retraversent ses premières comédies en un acte. À travers quatre extraits de pièces, les comédiens plongent sans filet, débordants d'enthousiasme, dans la farce et la critique. S'amusant de tous les codes du théâtre, ils font entrer le public dans la folie de leurs personnages !

Conception et mise en scène Julien Guill

Interprétation Adélaïde Heliot, Arthur Combelles et Nathan Le Pommelet Durée 1h

Accessible dès 13 ans / Séance scolaire jeu. 1er fév. – 9h30

En lien avec le spectacle, stage théâtre adulte « La précieuse est dans l'escalier » sam. 3 fév. de 14h à 17h

Centre culturel Bonnefoy
4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse
Toulouse 31500
Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne
Haute-Garonne Occitanie
05 67 73 83 60

