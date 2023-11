El Dorado Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 26 janvier 2024, Toulouse.

El Dorado Vendredi 26 janvier 2024, 18h00 Centre culturel Bonnefoy Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mêlant acrobatie et jonglage, cette création développe une technique chorégraphique autour de la manipulation jonglée des corps. L’intention est d’élaborer un langage à la lisière du cirque et de la danse, en se détachant des objets de jonglage et en faisant du corps des artistes un outil d’expression.

Chorégraphie / mise en scène Nicanor de Elia / Avec Zuska Drobna, Moïse Luneau, Maximo Pastor, Fleur Perneel, Tiare Maeva Salgado, Maria Clara Smith

En lien avec le spectacle, stage duo parents/enfants « Danse et acrobatie » sam. 20 jan. de 15h30 à 17h30 (inscription et renseignements auprès du Centre culturel)

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T19:00:00+01:00

2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T19:00:00+01:00

© Mayoussier Production