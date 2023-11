Sieste musicale dessinée Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Sieste musicale dessinée Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 17 janvier 2024, Toulouse. Sieste musicale dessinée Mercredi 17 janvier 2024, 16h00 Centre culturel Bonnefoy Tarif D Le public est invité à venir avec un oreiller, un doudou, une couverture et à s’installer pour un moment de détente en famille. Dans une ambiance feutrée, chacun est amené à fermer les yeux le temps d’un voyage poétique sonore, bercé par la musique de William Hountondji. Judith Gueyfier dessine en direct les personnes présentes, les familles, les doudous et chacun pourra repartir avec un bout de son rêve croqué sur le papier. Illustration Judith Gueyfier / Musicien et compositeur William Hountondji Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60 [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/kiosque/guide-du-tres-jeune-spectateur »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T16:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:45:00+01:00

2024-01-17T16:00:00+01:00 – 2024-01-17T16:45:00+01:00 ©Jean Christophe Mazué Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Bonnefoy Adresse 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Centre culturel Bonnefoy Toulouse latitude longitude 43.61631;1.453587

Centre culturel Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/