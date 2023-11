Permis de reconstruire Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Permis de reconstruire Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse. Permis de reconstruire Samedi 16 décembre, 16h00 Centre culturel Bonnefoy Gratuit sur réservation « Tuyau : élément de section circulaire destiné à l’écoulement, au transport d’énergie et à la propagation d’ondes sonores. » Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Au milieu, deux individus asservis par cette mécanique implacable, s’évertuent à accomplir leurs tâches quotidiennes, jusqu’au jour où la machine s’emballe… L’occasion pour les ouvriers de regagner, en musique, leur humanité ? Rimba tubes, flûtes traversières, quenas, flûtes harmoniques, flûtes polyphoniques, clarinettes à membranes, bassolinos Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq / Durée 50 min. Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00 © Julien Poulain Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Bonnefoy Adresse 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Centre culturel Bonnefoy Toulouse latitude longitude 43.61631;1.453587

Centre culturel Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/