Être artiste de cirque, au fond, ça veut dire quoi ?

Dans ce seul en scène un brin déjanté, Edouard Peurichard livre un regard intime, (non sans une pointe d’ironie), sur le parcours d’artiste de cirque. On y suit un acrobate, lanceur de couteaux qui tente de rejouer son parcours professionnel. Dans un collage de scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées se déploie, en sous-marin, le paysage d’une génération de circassiens amateurs et professionnels, traditionnels et contemporains. Un tour d’horizon sur ce que cet étrange rassemblement (le cirque) dit de nous.

Edouard Peurichard est un touche-à-tout (acrobate, jongleur, lanceur de couteau…) qui a suivi une formation à l’école supérieure des arts du cirque de Toulouse (Esacto’Lido).

Le Repos du guerrier, est accompagné par le studio PACT, Pépinière des Arts du cirque Toulousaine et est l’un des projets lauréats de Circus Next 2023. (Création 2023)

Séance scolaire 14h30 / Durée 1h

Accessible dès 12 ans

