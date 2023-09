Mes idées pour mon Centre culturel Bonnefoy Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Mes idées pour mon Centre culturel Bonnefoy Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 7 décembre 2023, Toulouse. Mes idées pour mon Centre culturel Bonnefoy Jeudi 7 décembre, 18h00 Centre culturel Bonnefoy Entrée libre à la visite du Centre et aux stands – spectacle au tarif B (3 > 12€) Les Centres Culturels de Toulouse vous invitent, lors de cinq rendez-vous conviviaux, à découvrir leur offre (ateliers artistiques enfants/adultes, spectacles…), à donner votre avis, et partager vos envies !

Ces temps festifs sont gratuits et en accès libre. Programme de la soirée au Centre culturel Bonnefoy :

– visite du Centre

– stands participatifs pour échanger et donner vos idées

– spectacle de cirque Le Repos du guerrier par Edouard Peurichard / Compagnie La Supérette Les autres rendez-vous : Le 6 octobre à partir de 18h au Centre culturel Henri-Desbals

Le 7 novembre à partir de 17h30 au Centre culturel La Brique Rouge

Le 30 novembre à partir de 18h au Centre culturel Théâtre des Mazades

Le 21 décembre à partir de 18h au Centre culturel Alban-Minville Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60 [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-bonnefoy »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-henri-desbals »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-la-brique-rouge »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-theatre-des-mazades »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-alban-minville »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

