Parler Pointu Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Parler Pointu Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 20 novembre 2023, Toulouse. Parler Pointu 20 et 21 novembre Centre culturel Bonnefoy Tarifs & réservations sur theatre-sorano.fr / Disponible avec le Pass Culture « J’ai grandi dans un village du midi, une terre provençale, violente, truculente. Toute ma famille y vit encore, et ils parlent tous comme des personnages de Pagnol. Sauf moi. J’ai changé d’accent. Je parle pointu. « Parler pointu » est une expression pour désigner l’accent de tous ceux qui vivent au-dessus du Valence. Parler pointu est un hommage à mes racines, à une culture que j’ai souvent l’impression de renier, moi qui ai modifié ma façon d’être et de m’exprimer pour faire du théâtre. » B. Tholozan Écriture et mise en scène Hélène François / Studio 21 / Écriture & jeu Benjamin Tholozan / Durée 1h30 Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T20:30:00+01:00 – 2023-11-20T22:00:00+01:00

2023-11-21T18:30:00+01:00 – 2023-11-21T20:00:00+01:00 © Hugues Alban Brémond Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Bonnefoy Adresse 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Centre culturel Bonnefoy Toulouse latitude longitude 43.61631;1.453587

Centre culturel Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/