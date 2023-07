Oblomov le Platon en robe de chambre Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Oblomov le Platon en robe de chambre Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 27 octobre 2023, Toulouse. Oblomov le Platon en robe de chambre Vendredi 27 octobre, 18h00 Centre culturel Bonnefoy Entrée libre dans la limite des places disponibles Oblomov vit reclus dans sa chambre. Il refuse de se conformer aux attentes et aux normes sociales qui lui sont imposées. Stolz son ami et Olga sa fiancée, tentent de le ramener dans l’agitation de la vie mais Oblomov considère tout cela trop compliqué. Proie facile il est dépouillé par son entourage. Oblomov va tout perdre mais il aura réussi ce qu’il ne faut pas réussir, être enfin soi-même.

Avec Stéphane Brel, Magaly Godenaire, Régis Goudot, Lionel Latapie, Julien Sabatié Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Julien Sabatie

