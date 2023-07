Î D’îles Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 29 septembre 2023, Toulouse.

Î D’îles Vendredi 29 septembre, 20h30 Centre culturel Bonnefoy Gratuit sur réservation

Lancement de l’événement Quartiers libres dès 19h30 avec la chanteuse Houdya, demi-finaliste de Décroche le son !

Sans même être déserte, l’île a toujours eu un pouvoir fascinant. Masse de terre isolée, on aime la fantasmer hors de notre système, à l’écart de la folie du monde. On lui donne des airs de nouveau départ, avec de nouveaux repères. Cette création est une réflexion sur le monde et sur notre rapport aux autres, au temps, à la solitude et sur nous.

Saxophone, flûte, métallophone Ferdinand Doumerc / Harpe électro-acoustique Rébecca Féron / Guitare électrique Csaba Palotaï / Peinture, vidéo, accessoires Audrey Spiry

Durée 1h15

En lien avec le concert, stage enfants Initiation à la peinture sur verre le 30 septembre – Inscription auprès du centre culturel ou sur metropole.toulouse.fr

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00

© Audrey Spiry