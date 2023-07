À la ligne – forme chorégraphique Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse À la ligne – forme chorégraphique Centre culturel Bonnefoy Toulouse, 1 septembre 2023, Toulouse. À la ligne – forme chorégraphique Vendredi 1 septembre, 15h00 Centre culturel Bonnefoy Jauge limitée Une forme chorégraphique (20 min) autour de la ligne par Marielle Hocdet et Matthieu Cottin, chorégraphes et danseurs de la Cie Process. Familles, enfants accompagnés à partir de 4 ans Centre culturel Bonnefoy 4 rue du faubourg bonnefoy Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediation@lieu-commun.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607809751 »}] [{« link »: « https://cieprocess.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T15:00:00+02:00 – 2023-09-01T15:30:00+02:00

2023-09-01T15:00:00+02:00 – 2023-09-01T15:30:00+02:00 ©lieucommun Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Bonnefoy Adresse 4 rue du faubourg bonnefoy Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Centre culturel Bonnefoy Toulouse

Centre culturel Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/