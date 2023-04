Vernissage – Anachronismes populaires – Bonnefoy illustré à travers le temps Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vernissage – Anachronismes populaires – Bonnefoy illustré à travers le temps Centre culturel Bonnefoy, 31 mai 2023, Toulouse. Vernissage – Anachronismes populaires – Bonnefoy illustré à travers le temps Mercredi 31 mai, 18h00 Centre culturel Bonnefoy Entrée libre 4 panneaux illustrés suivent le parcours d’un jeune inventeur ayant créé une machine à voyager dans le temps. Une aventure dans le faubourg Bonnefoy à 4 époques différentes pour (re)découvrir cet ancien quartier de cheminots et l’occasion pour les visiteurs de contempler ses mutations : des tramways aux voitures volantes, des potagers aux graffitis, des chevaux aux TGV.

À l’aide de feutres noirs, tablette graphique et aquarelle, Aurélien Saly crée un univers graphique décalé et rétrofuturiste. Aurélien Saly est un illustrateur/graphiste toulousain et membre du collectif « Pépite ». Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 83 60 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

