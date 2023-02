Diablotel de Lidonia Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Diablotel de Lidonia Centre culturel Bonnefoy, 31 mai 2023, Toulouse. Diablotel de Lidonia Mercredi 31 mai, 17h00 Centre culturel Bonnefoy

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cirque – Les Diablotrains, groupe de création (9½-12½) du Centre municipal des arts du cirque Le Lido Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

05 67 73 83 60 Voyageurs de passage ou rêveurs en quête d’une vie meilleure, Les Diablotrains proposent un lieu de déconnexion hors du temps, une véritable voltige à l’énergie folle. Au Diablotel, votre voyage est entre de bonnes mains !

Mise en scène Alice Bersoux & Rick Pulford / Avec Lucien, Alma, Luce, Arthur, Elwan, Mado, Aliet, Judith, Alma, Pierre, Jasmin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T17:00:00+02:00

2023-05-31T18:00:00+02:00 © M. Rossignol

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Bonnefoy Adresse 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Centre culturel Bonnefoy Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Diablotel de Lidonia Centre culturel Bonnefoy 2023-05-31 was last modified: by Diablotel de Lidonia Centre culturel Bonnefoy Centre culturel Bonnefoy 31 mai 2023 Centre culturel Bonnefoy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne