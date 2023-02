Trop près du mur Centre culturel Bonnefoy, 24 mai 2023, Toulouse.

Théâtre – Typhus Bronx – Dès 12 ans

Qui est Typhus Bronx ?

Typhus Bronx est né en 2014 avec son premier solo : Le Delirium du Papillon. Il développe un univers étrange, poétique et déjanté, d’où transparaissent les failles de l’être humain. Ce clown à la jubilation enfantine, est un inadapté dont le besoin d’amour peut parfois s’avérer destructeur. Il est fait d’innocence et de cruauté, de fragilité, de bonheurs et de désirs contrariés. Dans sa bouche, les mots écorchés prennent un autre sens, et nous ouvrent les portes d’un ailleurs, comme un reflet déformé de notre réalité. Le vernissage s’ouvrira par un solo dansé de Valeria Giuga, jeu d’écriture et d’improvisation en relation avec l’installation Sacré Vaslav !. Puis suivra un concert du poète-performeur Anne-James Chaton, et du guitariste Andy Moor, un duo musical étonnant qui explore les relations poésie et sons.

À l’origine du spectacle, il y a Typhus qui parle à l’acteur de son désir d’enfant. Le clown voudrait un compagnon pour partager sa « folitude », un être à chérir et protéger du mieux qu’il peut. Après bien des questionnements, son créateur se résout à exaucer son voeu… à sa manière. Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage, il y a d’un côté le créateur cérébral et de l’autre sa créature organique. Il y sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale, mais avant tout de liberté.

De et avec Emmanuel Gil / Création musicale Marek Kastelnik



