One Lundi 22 mai, 18h00 Centre culturel Bonnefoy

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cirque – Sortie de résidence – Cie Les Hommes Sensibles
Centre culturel Bonnefoy
4 Rue Du Faubourg Bonnefoy
31500 toulouse

05 67 73 83 60 Un homme, un chien et une voix robotique désincarnée : trois fragments singuliers de la même âme. One est à la fois un solo dans un trio et un trio dans un solo. Les limbes, le purgatoire ou le vide ? Un endroit figé dans le temps et l’espace, où vous pouvez être piégé ou libéré. L’ombre et la lumière définissent un rythme onirique. Et lorsque tout s’assemble, cela devient One.

Avec Richard Pulford et le chien Onyx

2023-05-22T18:00:00+02:00

2023-05-22T19:00:00+02:00

