Starsky Minute Centre culturel Bonnefoy Toulouse

Toulouse

Starsky Minute Centre culturel Bonnefoy, 20 avril 2023, Toulouse. Starsky Minute Jeudi 20 avril, 20h00

Tarif B

Spectacle de cirque / Cie La Dépliante / Dès 10 ans

05 67 73 83 60 Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis. Sa mission ? Vous livrer un colis. Malheureusement, l’efficacité… ce n’est pas trop son truc. Bienvenu dans un monde où la connerie est reine et dans lequel Starsky devient peu à peu le héros des histoires absurdes qu’il raconte. Une épopée moderne comme on les aime.

De et avec Antoine Nicaud

2023-04-20T20:00:00+02:00

2023-04-20T20:50:00+02:00 © Droits réservés

