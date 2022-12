Jean-Claude dans le ventre de son fils Centre culturel Bonnefoy, 9 février 2023, Toulouse.

Jean-Claude dans le ventre de son fils Jeudi 9 février 2023, 20h00 Centre culturel Bonnefoy

Spectacle de théâtre – Grand Colossal Théâtre – Dès 10 ans

Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

05 67 73 83 60

Jean-Claude et Valérie sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fils : Toto, 100 kg. Après 15 mois de gestation et 10 jours d’accouchement, la mère et l’enfant vont bien. Jean-Claude, dans le ventre de son fils transpose de manière profane et burlesque le récit mythologique de Jonas, pour en faire une critique de l’idéologie néolibérale. Jonas, l’homme appelé par Dieu à une destinée prophétique fuit son destin jusqu’à se faire avaler par un monstre marin. Jean-Claude tente ici de concilier l’expérience de la paternité et de la vie de famille avec les valeurs individualistes de la société libérale. Il finira littéralement avalé par sa progéniture. Habitués des plateaux nus et des scénographies épurées, Grand Colossal Théâtre porte un théâtre inventif, surréaliste et désopilant partout où cela est possible.

« Grand Colossal Théâtre joue à vif, tout repose sur le jeu intrépide et sans faille de quatre comédiens virtuoses. La fable est savoureuse, diablemen t irrésistible. » Télérama

Texte et mise en scène Alexandre Markoff / Avec Sébastien Delpy, Nicolas Di Mambro, Sylvain Tempier et Aline Vaudan



© Laurent Brun