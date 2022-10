Katherine Poneuve Centre culturel Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Katherine Poneuve Centre culturel Bonnefoy, 24 novembre 2022, Toulouse. Katherine Poneuve 24 et 25 novembre Centre culturel Bonnefoy

Tarifs & réservations theatre-sorano.fr

Théâtre – Lara Marcou & Marc Vittecoq / Le Groupe O – Spectacle présenté en avant-première – Dans le cadre de SUPERNOVA #7 – Festival jeune création, en partenariat avec le Théâtre Sorano Centre culturel Bonnefoy 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

05 67 73 83 60 À l’orée de la quarantaine, Katherine Poneuve prend une décision radicale, quitter sa vie pour aller… dans une forêt, à la recherche d’elle-même. De Blanche Neige à Baba Yaga, d’Alice au pays des merveilles à Artémis, qui

sera Katherine ? Une femme d’aujourd’hui, qui en a eu marre d’être mère, d’être épouse, d’être salariée… Une femme d’aujourd’hui qui retourne aux sources et retrouve ses racines. De & avec Lara Marcou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T20:30:00+01:00

2022-11-25T20:00:00+01:00 © Marianne Nicollet

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Bonnefoy Adresse 4 Rue Du Faubourg Bonnefoy 31500 toulouse Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Ville Toulouse lieuville Centre culturel Bonnefoy Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Katherine Poneuve Centre culturel Bonnefoy 2022-11-24 was last modified: by Katherine Poneuve Centre culturel Bonnefoy Centre culturel Bonnefoy 24 novembre 2022 Centre culturel Bonnefoy Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne