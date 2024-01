L’HOMME QUI RIT D’APRÈS VICTOR HUGO Centre Culturel Bérenger de Frédol 235 boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone, mercredi 6 mars 2024.

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 19:00:00

fin : 2024-03-06 19:35:00

Un bar. Un roman. Un interprète. Au café, une personne se présente, raconte et nous plonge dans un roman de Victor Hugo. Elle en extrait des personnages, des anecdotes, une histoire… de l’émotion. Et toute l’âme de Victor Hugo est là.

Un bar. Un roman. Un interprète. Au café, une personne se présente, raconte et nous plonge dans un roman de Victor Hugo. Elle en extrait des personnages, des anecdotes, une histoire… de l’émotion. Et toute l’âme de Victor Hugo est là.

EUR.

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT MONTPELLIER