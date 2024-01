PEAU D’ÂNE – LA FÊTE EST FINIE Centre Culturel Bérenger de Frédol 235 boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone, dimanche 28 janvier 2024.

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28

fin : 2024-01-29

PEAU D’ÂNE – LA FÊTE EST FINIE

Théâtre

Cie EXIT – Hélène Soulié

DIMANCHE 28 JANVIER • 16:00

représentation supplémentaire LUNDI 29 JANVIER • 10:00

Représentations suivies d’un bord plateau avec l’équipe artistique

Peau d’âne ! Quel conte ! Ou l’histoire étrangement dérangeante d’un bon roi, père de famille, qui, devenu veuf, veut à tout prix épouser sa fille… Avec acidité et humour, et en reprenant les éléments iconiques du conte de Perrault ou de l’adaptation qu’en fit en son temps Jacques Demy, Hélène Soulié et Marie Dilasser tissent une fable truculente et haute en couleur !

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



