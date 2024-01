LES 4 SAISONS DE L’UNIVERS Centre Culturel Bérenger de Frédol 235 boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone, vendredi 19 janvier 2024.

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-19

CONFÉRENCE ASTRO-MUSICALE

Vincent Guillet et Arnaud Le Meur avec le Trio Zéphyr

VENDREDI 19 JANVIER • 20h30

Précédée d’une observation du ciel avec l’association sétoise d’astronomie dès 19h30

Pendant des millénaires, le ciel nocturne fut l’un des plus beaux spectacles à contempler.

Captifs de nos villes sur-éclairées, nous avons perdu le contact direct avec le ciel étoilé. Un astrophysicien et un quartet de musicien.nes nous invitent à renouer un lien sensible avec l’univers et nous embarquent dans un tourbillon cosmique.

EUR.

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



