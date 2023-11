BILLY LA NUIT Centre Culturel Bérenger de Frédol 235 boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone, 17 décembre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Librement inspiré d’un conte d’Andersen, Billy la nuit convie le fantastique dans une chambre d’enfant..

2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 16:45:00. EUR.

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



Freely inspired by an Andersen fairy tale, Billy at night invites the fantastic into a child?s bedroom.

Inspirado libremente en un cuento de Andersen, Billy de noche lleva lo fantástico al dormitorio de los niños.

Billy in der Nacht basiert auf einem Märchen von Andersen und bringt das Fantastische in ein Kinderzimmer.

