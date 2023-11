REVOIR LES KANGOUROUS Centre Culturel Bérenger de Frédol 235 boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone, 14 décembre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Un soir, Sara est sidérée par les images de kangourous brûlés par les méga feux. Elle a 16 ans. Un an après, elle fugue. A travers le récit fragmentaire de sa mère, le spectateur tente, lui aussi, de comprendre les raisons de la fuite de l’adolescente. Que se passe-t-il, lorsqu’on devient, sous un même toit, étranger les un.e.s aux autres ?.

2023-12-14 19:00:00 fin : 2023-12-14 20:00:00. EUR.

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



One evening, Sara is stunned by images of kangaroos burned by mega fires. Sara is 16 years old. A year later, she runs away. Through her mother?s fragmentary account, the viewer too tries to understand the reasons behind the teenager?s flight. What happens when people become strangers to each other under the same roof?

Una noche, Sara se quedó atónita ante las imágenes de canguros calcinados por megaincendios. Sara tenía 16 años. Un año después, huye. A través del relato fragmentario de su madre, el espectador intenta comprender también las razones de la huida de la adolescente. ¿Qué ocurre cuando las personas se convierten en extraños bajo el mismo techo?

Eines Abends ist Sara sprachlos, als sie Bilder von Kängurus sieht, die bei Mega-Feuern verbrannt werden. Sie ist 16 Jahre alt. Ein Jahr später läuft sie von zu Hause weg. Durch die bruchstückhafte Erzählung ihrer Mutter versucht auch der Zuschauer, die Gründe für die Flucht des Teenagers zu verstehen. Was passiert, wenn man sich unter einem Dach fremd wird?

Mise à jour le 2023-11-14 par OT MONTPELLIER