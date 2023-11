BIEN, REPRENONS Centre Culturel Bérenger de Frédol 235 boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone, 8 décembre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver sa place, identifier ses limites et apprivoiser ses doutes. Il y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de flûte à bec et de conseillers.

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 21:35:00. EUR.

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



A musician goes back to the first bar and plays the score of his life, the story of his quest to build himself musically, find his place, identify his limits and tame his doubts. Among other things, he talks about dusty conservatory pedagogy, family dinners, recorders and advisors

Un músico vuelve al primer bar e interpreta la partitura de su vida, la historia de su búsqueda para construirse musicalmente, encontrar su lugar, identificar sus límites y domar sus dudas. Entre otras cosas, habla de polvorientos métodos de enseñanza de conservatorio, cenas familiares, flautas dulces y asesores

Ein Musiker geht zum ersten Takt zurück und spielt die Partitur seines Lebens, die Geschichte seiner Suche, sich musikalisch weiterzuentwickeln, seinen Platz zu finden, seine Grenzen zu erkennen und seine Zweifel zu zähmen. Er erzählt unter anderem von verstaubter Konservatoriumspädagogik, Familienessen, Blockflöten und Beratern

