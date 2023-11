CYCLE : LA MORT VOUS VA SI BIEN Centre Culturel Bérenger de Frédol 235 boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone, 22 novembre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Les Ladies Ballbreaker, c’est un live teinté de mises en scène et d’humour plutôt gonflé, un show hommage à AC/DC bien sûr, mais où les 5 personnalités de ces power girls prennent place pour s’approprier ce monument du hard rock..

2023-11-22 20:30:00 fin : 2023-11-22 21:30:00. EUR.

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



The Ladies Ballbreaker, it’s a live show tinged with staging and humor rather inflated, a tribute to AC/DC of course, but where the 5 personalities of these power girls take place to appropriate this monument of hard rock.

The Ladies Ballbreaker es un espectáculo en directo teñido de puesta en escena y humor, un homenaje a AC/DC por supuesto, pero donde las 5 personalidades de estas power girls toman su lugar para apropiarse de este monumento del hard rock.

Die Ladies Ballbreaker, das ist eine Live-Show, die von Inszenierungen und einem ziemlich aufgeblasenen Humor geprägt ist, eine Hommage an AC/DC natürlich, aber in der die fünf Persönlichkeiten dieser Powergirls Platz nehmen, um sich dieses Monument des Hardrock anzueignen.

