FESTIVAL JEUNESSE EN COURT Centre Culturel Bérenger de Frédol 235 boulevard des Moures Villeneuve-lès-Maguelone, 17 juin 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Après le succès de la première édition parrainée par Jean-Claude Dreyfus, qui a permis de révéler de nombreux jeunes talents, le Festival Jeunesse En Court est de retour pour une seconde édition.

Cette année encore, le festival continue de mettre à l’honneur les premières réalisations cinématographiques des jeunes âgés de 22 ans ou moins..

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



Following the success of the first edition, sponsored by Jean-Claude Dreyfus, which revealed a number of young talents, the Festival Jeunesse En Court is back for a second edition.

Once again this year, the festival continues to honor the first cinematographic achievements of young people aged 22 and under.

Tras el éxito de la primera edición, patrocinada por Jean-Claude Dreyfus, en la que se dieron a conocer numerosos jóvenes talentos, el Festival Jeunesse En Court vuelve para una segunda edición.

Un año más, el festival sigue rindiendo homenaje a las primeras obras cinematográficas de jóvenes menores de 22 años.

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe unter der Schirmherrschaft von Jean-Claude Dreyfus, bei der viele junge Talente entdeckt wurden, ist das Festival Jeunesse En Court für eine zweite Ausgabe zurückgekehrt.

Auch in diesem Jahr wird das Festival weiterhin die ersten filmischen Leistungen von jungen Menschen im Alter von 22 Jahren oder jünger würdigen.

