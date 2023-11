Écoute opéra : La femme sans ombre Centre culturel Bellegarde Toulouse, 22 janvier 2024, Toulouse.

Ce rendez-vous, animé par un spécialiste, permet de découvrir les oeuvres lyriques programmées à l’Opéra National du Capitole. La fille du Roi des Esprits est devenue l’épouse d’un Empereur asiatique au prix de la perte de son essence surnaturelle. Mais, privée d’une ombre, elle ne saurait appartenir pleinement au monde des humains. Pourra-t-elle négocier un échange avec de simples mortels ? Strauss et Hofmannsthal signent un conte fascinant au sens inépuisable, d’une opulence poétique et orchestrale inouïe.

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France

2024-01-22T17:00:00+01:00 – 2024-01-22T18:00:00+01:00

