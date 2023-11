Une saison en Enfer Centre culturel Bellegarde Toulouse, 12 janvier 2024, Toulouse.

Une saison en Enfer Vendredi 12 janvier 2024, 19h00 Centre culturel Bellegarde Entrée libre, réservation conseillée

La compagnie Phosphore travaille une performance à partir du recueil de Rimbaud Une saison en enfer. Elle crée une forme pluridisciplinaire monologuée : vidéo, déclamation et création sonore se fondent entièrement pour se répondre, se contredire et s’enrichir. Novembre 2023 signe les 150 ans de la publication de ce recueil.

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 44 88 https://bellegarde.toulouse.fr/ Le centre culturel Bellegarde, en activité depuis 2006, se situe dans l’hypercentre toulousain à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Dans cet ancien hôtel particulier se trouve un auditorium, une salle d’exposition, et plusieurs salles d’activités multimédia, artistiques et sportives. Le centre propose des ateliers artistiques dont le chant, la danse et le théâtre et également des expositions de peinture et de photographie, des conférences de sensibilisation scientifique et culturelle. Bellegarde a fait des arts numériques sa spécificité : son atelier multimédia propose ateliers, formations, stages, conférences.À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021Le programme des stages de septembre 2020 à janvier 2021 Métro : ligne B – station Jeanne d’ArcBus n° : L1, 15, 23, 38, 42, 44, 70, 71

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

© Cie Phosphore