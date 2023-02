À cour ! Centre culturel Bellegarde, 13 mai 2023, Toulouse.

À cour ! Samedi 13 mai, 16h00 Centre culturel Bellegarde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Danse – Performance et atelier participatif par la Cie Labkine / Valeria Giuga – Dans le cadre de l’exposition Danser entre les lignes – En partenariat avec La Place de la danse – CDCN/Occitanie

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Jeanne d’ArcBus n° : L1, 15, 23, 38, 42, 44, 70, 71

05 62 27 44 88 https://bellegarde.toulouse.fr/ Le centre culturel Bellegarde, en activité depuis 2006, se situe dans l’hypercentre toulousain à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Dans cet ancien hôtel particulier se trouve un auditorium, une salle d’exposition, et plusieurs salles d’activités multimédia, artistiques et sportives. Le centre propose des ateliers artistiques dont le chant, la danse et le théâtre et également des expositions de peinture et de photographie, des conférences de sensibilisation scientifique et culturelle. Bellegarde a fait des arts numériques sa spécificité : son atelier multimédia propose ateliers, formations, stages, conférences.À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021Le programme des stages de septembre 2020 à janvier 2021

Dans un espace délimité au sol par un cercle blanc, une voix de femme invite à imaginer une danse, décrivant tantôt un mouvement, tantôt l’intention qui l’anime. Le décor posé, on se laisse porter… on ferme les yeux, on visualise. On danse ? Par vagues, les danseurs entrent et sortent du cercle avec de nouvelles interprétations.

Audio-guidage Valérie Castan / Chorégraphie Valeria Giuga / Danse danseurs en formation

En continu de 16h à 17h

En lien avec la Traversée dansée de l’exposition à 15h (voir page 30)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00

© Marc Dommage