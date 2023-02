Du texte au corps et inversement Centre culturel Bellegarde, 13 avril 2023, Toulouse.

Du texte au corps et inversement Jeudi 13 avril, 19h00 Centre culturel Bellegarde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence / Cie Labkine / V. Giuga, A-J Chaton, V. Castan, C. Minoccheri / Dans le cadre de l’exposition Danser entre les lignes

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Jeanne d’ArcBus n° : L1, 15, 23, 38, 42, 44, 70, 71

05 62 27 44 88 https://bellegarde.toulouse.fr/ Le centre culturel Bellegarde, en activité depuis 2006, se situe dans l’hypercentre toulousain à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Dans cet ancien hôtel particulier se trouve un auditorium, une salle d’exposition, et plusieurs salles d’activités multimédia, artistiques et sportives. Le centre propose des ateliers artistiques dont le chant, la danse et le théâtre et également des expositions de peinture et de photographie, des conférences de sensibilisation scientifique et culturelle. Bellegarde a fait des arts numériques sa spécificité : son atelier multimédia propose ateliers, formations, stages, conférences.À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021Le programme des stages de septembre 2020 à janvier 2021

Cette table-ronde réunit quatre personnalités dont les pratiques du langage et de l’écriture, au regard de la danse, se complètent et se rencontrent. Valeria Giuga, chorégraphe et notatrice du mouvement, détourne dans ses projets la notation Laban, système de transcription du mouvement. Anne-James Chaton est poète sonore. Il s’intéresse ici à la langue d’un danseur de légende : Vaslav Nijinski dans ses « Cahiers ». Valérie Castan est artiste chorégraphique et audio-descriptrice. Son travail vise l’accessibilité des œuvres aux publics non-voyants. Le procédé consiste à décrire oralement une œuvre, impliquant la recherche d’un langage imagé, et induit par là une nouvelle forme d’interprétation. Chiara Minoccheri, doctorante en linguistique sur l’expression verbale du mouvement en danse contemporaine, questionne sa transmission orale.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T19:00:00+02:00

2023-04-13T20:30:00+02:00

© Droits réservés