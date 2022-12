Conférence « Histoires d’art » Centre culturel Bellegarde, 14 février 2023, Toulouse.

Conférence « Histoires d’art » Mardi 14 février 2023, 18h30 Centre culturel Bellegarde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Par Isabelle Bâlon-Barberis et Marthe Pierot – En partenariat avec le musée des Augustins

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France

Premier volet d’un cycle de conférences qui retrace l’histoire de l’art à travers les collections du Musée des Augustins. Cinq séances, animées par un duo de conférencières passionnées, pour comprendre l’art, du Moyen-Âge à l’aube du XXe siècle.

Prochaines dates :

28 mars

#2 L’éternel retour de l’Antiquité Renaissance, Classicisme et Néo-classicisme

18 avril

#3 Entre théâtralité et intimité

Un tour d’Europe au XVIIe siècle

16 mai

#4 Un XIXe siècle tourmenté

Romantisme et Réalisme

20 juin

#5 Vers une modernité picturale

À l’aube du XXe siècle



© Salomé Carre, Musée des Augustins