Écoute opéra : Tristan et Isolde Centre culturel Bellegarde Toulouse

Toulouse

Écoute opéra : Tristan et Isolde Lundi 6 février 2023, 17h00 Centre culturel Bellegarde

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Atelier d’écoute et de décryptage,commenté par des professionnels – Opéra en 3 actes de Richard Wagner Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Jeanne d’ArcBus n° : L1, 15, 23, 38, 42, 44, 70, 71

05 62 27 44 88 https://bellegarde.toulouse.fr/ Le centre culturel Bellegarde, en activité depuis 2006, se situe dans l’hypercentre toulousain à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Dans cet ancien hôtel particulier se trouve un auditorium, une salle d’exposition, et plusieurs salles d’activités multimédia, artistiques et sportives. Le centre propose des ateliers artistiques dont le chant, la danse et le théâtre et également des expositions de peinture et de photographie, des conférences de sensibilisation scientifique et culturelle. Bellegarde a fait des arts numériques sa spécificité : son atelier multimédia propose ateliers, formations, stages, conférences.À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021Le programme des stages de septembre 2020 à janvier 2021 Quand l’irrépressible passion d’un preux chevalier pour la fiancée d’un roi brise toutes les lois humaines, le désir d’amour peut-il devenir autre chose qu’un désir de mort ? Le chef-d’œuvre absolu de Wagner est servi par les interprètes d’exception qui avaient déjà sublimé Parsifal en 2020 : prises de rôle pour tous, dont Sophie Koch, Nikolaï Schukoff, Matthias Gœrne ! Sous la direction inspirée de Frank Beermann et dans la mise en scène bouleversante de Nicolas Joel, le drame wagnérien s’élève à des dimensions cosmiques.

Représentations au Théâtre du Capitole les 27 fév., 1er, 4 & 5 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T17:00:00+01:00

2023-02-06T19:00:00+01:00 © Patrice Nin

